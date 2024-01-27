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لبنان

مفقود من ذوي الاحتياجات الخاصّة.. هل تعرفون مكانه؟

Lebanon 24
27-01-2024 | 14:20
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عممت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: موسى محمّد بزّي (من مواليد عام 1959، لبناني) الذي فُقِدَ بتاريخ 26-1-2024، في محلّة حيّ ماضي – الضّاحية الجنوبية، علماً أنّه من ذوي الاحتياجات الخاصّة.
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وطلبت من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 541501-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
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