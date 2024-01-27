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لبنان

إنفجارات عنيفة جداً تهزّ الجنوب.. إليكم ما يجري هناك!

Lebanon 24
27-01-2024 | 14:31
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أفادت مصادر ميدانية في الجنوب، مساء اليوم السبت، بأنّ العدو الإسرائيلي قصف الأطراف الشرقيّة لبلدة مجدل زون، كما استهدف أيضاً أطراف بلدتيْ شيحين وزبقين.
 
وقالت المصادر إنّ أصوات الإنفجارات كانت عنيفة جداً، حيث ترددت أصداؤها في مختلف مناطق الجنوب لاسيما في مدينة صور.
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كذلك، تحدثت المعلومات عن إلقاء العدو الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء مستعمرة المطلّة.
ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته الحربية هاجمت أهدافاً تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.
وقال متحدث باسم جيش العدو إلى أنه تم تدمير بنى تحتية عسكرية للحزب في منطقي بليدا ومروحين، مشيراً إلى أنه أيضاً قصف منطقة عيتا الشعب.
وتأتي هذه المعلومات في ظل إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم، إجراء تدريبات عسكرية قتالية بالذخيرة الحية في إطار رفع جاهزيته عند الحدود الشمالية مع لبنان.
وأشار متحدث باسم جيش العدو إلى أن المناورات التي حصلت كانت "مكثفة"، وهدفها تعزيز الكفاءة لدى الجنود الإسرائيليين.
وبينت المناورات أن الجيش الإسرائيلي استخدم الدبابات والأسلحة الرشاشة والمدفعية، فيما تبين أن المناورات حصلت في أوقات مختلفة لاسيما خلال ساعات الليل. 
 
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