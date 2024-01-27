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لبنان

لن تتوقعوا ماذا حصل في بلدة وادي جهنّم - لبنان.. فيديو يوثق!

Lebanon 24
27-01-2024 | 15:14
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إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة حدوث إنهيار صخريّ هائل في بلدة القمامين - قضاء الضنية.
 
وأظهر الفيديو كيف أن الصخور انهارت من أعالي الجبل لتستقر بعد تدحرجها على مدى مسافة وصلت إلى 400 م.
 
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وتُعرف القمامين بـ"وادي جهنم" الموجود ضمنها، وهو أحد أعمق الوديان في الشرق الأوسط، حيث يصل عمقه إلى نحو 2000 متر، ويمتد على طول نحو 27 كلم. 
 
كذلك، يعد الوادي من أهم مناطق التنوع الطبيعي في الشرق الأوسط حيث يحتوي على نباتات فريدة غير مكتشفة ومعالم أثرية قديمة. 
 
ويقول المهندس عبد الهادي صعب في تصريح سابق إن هناك العديد من القصص المرعبة التي تجري في الوادي خصوصاً بسبب طبيعته الجغرافية، ويضيف: "بسبب تضاريسه الصعبة تنتشر قصص أن به وحوشاً وأشياء أخرى، لذلك ينفر الناس إجمالاً منه".
 
لكن شهرة هذا الوادي لم تكن بسبب سحر الطبيعة بين أطرافه، بل تعود إلى الأساطير والحكايات الشعبية التي نُسجت حوله، وارتبط بعضها بالجن الذي سكن الوادي وأثار الذعر في نفوس السكان. 
 
ويقول صعب: "هناك روايات كانت تُحكى قديمًا وانتقلت من جيل إلى جيل ووصلت إلينا. إنه وادي الجنيات وهذا الاسم جدير ببث الخوف". 
 
وبحسب إحدى القصص المتداولة، فإنّ أحد رعاة الأغنام سمع أصواتاً فأخذ يردّد عبارة جنيات، ومنذ ذلك الحين أطلق هذا الاسم على الوادي. 
 
 
 

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