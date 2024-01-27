خبر عن الكهرباء يهمّكم جداً.. ما الجديد؟

عُلِم أن التيار الكهربائي عاد إلى إستقراره مجدداً بعد أعطال مفاجئة طرأت على الشبكة خلال الساعات الماضية بفعل العاصفة التي تضربُ لبنان.

وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ الإنتاج من معامل الطاقة ارتفع تدريجياً ليتجاوز الـ400 ميغاواط في الوقت الراهن.

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ووفقاً للمصادر، فإن الكهرباء عادت لتأتي بمقدار 6 ساعات خلال الـ24 ساعة وذلك مُداورة بين مختلف المناطق اللبنانية.