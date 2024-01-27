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لبنان

خبر عن الكهرباء يهمّكم جداً.. ما الجديد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-01-2024 | 15:24
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عُلِم أن التيار الكهربائي عاد إلى إستقراره مجدداً بعد أعطال مفاجئة طرأت على الشبكة خلال الساعات الماضية بفعل العاصفة التي تضربُ لبنان.
وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ الإنتاج من معامل الطاقة ارتفع تدريجياً ليتجاوز الـ400 ميغاواط في الوقت الراهن.
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ووفقاً للمصادر، فإن الكهرباء عادت لتأتي بمقدار 6 ساعات خلال الـ24 ساعة وذلك مُداورة بين مختلف المناطق اللبنانية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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