قاووق: العدو لن يُجني من استمرار الحرب الا المزيد من الخسائر

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قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق إنه "منذ 7 تشرين الأول تاريخ بدء عملية طوفان الأقصى، والعدو الإسرائيلي في مأزق تاريخي وكارثة استراتيجية غير مسبوقة"، وأضاف: "هذه الحرب هشمت الهيبة الإسرائيلية وألقت بالعدو إلى قعر الهزيمة" .وخلال حفل تأبيبي، أضاف قاووق: "ما عاد الكيان الإسرائيلي في مكانه، بل صار في مكان آخر وصار في زمان آخر، كل الكيان الاسرائيلي بات اليوم في مأزق استراتيجي وخطر وجودي، فقدوا الأمل بالمستقبل وفقدوا الأمن والحماية والردع، ما عادوا يثقون بقدرة جيشهم. والعدو لن يجني من استمرار الحرب الا المزيد من الخسائر، إطالة الحرب على غزة يعني تراكم الاخفاقات وتعميق الهزائم".