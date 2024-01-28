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لبنان

عمليات دهم للجيش في طرابلس.. ما السبب؟

Lebanon 24
28-01-2024 | 00:05
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نفذت وحداتٌ من الجيش ومديرية المخابرات سلسلة مداهمات في منطقة الزاهرية - طرابلس.
 
وتأتي عمليات الدّهم الأخيرة بحثاً عن مطلوبين على خلفية إشكال كان وقع منذ أيام في منطقة المنية أسفر عن سقوط قتيل وجريحين.
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