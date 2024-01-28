عمليات دهم للجيش في طرابلس.. ما السبب؟

نفذت وحداتٌ من الجيش ومديرية المخابرات سلسلة مداهمات في منطقة الزاهرية - طرابلس.

وتأتي عمليات الدّهم الأخيرة بحثاً عن مطلوبين على خلفية إشكال كان وقع منذ أيام في منطقة المنية أسفر عن سقوط قتيل وجريحين.