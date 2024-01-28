13
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عمليات دهم للجيش في طرابلس.. ما السبب؟
Lebanon 24
28-01-2024
|
00:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذت وحداتٌ من الجيش ومديرية المخابرات سلسلة مداهمات في منطقة الزاهرية - طرابلس.
وتأتي عمليات الدّهم الأخيرة بحثاً عن مطلوبين على خلفية إشكال كان وقع منذ أيام في منطقة المنية أسفر عن سقوط قتيل وجريحين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قطع طريق المئتين احتجاجا على زيارة باسيل لطرابلس والجيش يفتحها بالقوة
Lebanon 24
"لبنان 24": قطع طريق المئتين احتجاجا على زيارة باسيل لطرابلس والجيش يفتحها بالقوة
28/01/2024 10:12:58
28/01/2024 10:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عند الحدود مع لبنان.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلي مؤخراً؟
Lebanon 24
عند الحدود مع لبنان.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلي مؤخراً؟
28/01/2024 10:12:58
28/01/2024 10:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعين لـ"حزب الله" في بيت ليف ودير عمار جنوبي لبنان (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعين لـ"حزب الله" في بيت ليف ودير عمار جنوبي لبنان (الجزيرة)
28/01/2024 10:12:58
28/01/2024 10:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بالمدفعية مصادر إطلاق قذائف من لبنان على إسرائيل (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بالمدفعية مصادر إطلاق قذائف من لبنان على إسرائيل (التلفزيون العربي)
28/01/2024 10:12:58
28/01/2024 10:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
الجيش
طرابلس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن "طقس لبنان".. إنتظروا ما سيحصل يوم غد الأحد!
Lebanon 24
مفاجأة عن "طقس لبنان".. إنتظروا ما سيحصل يوم غد الأحد!
11:57 | 2024-01-27
27/01/2024 11:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء يهمّكم جداً.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء يهمّكم جداً.. ما الجديد؟
15:24 | 2024-01-27
27/01/2024 03:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله يحتل إسرائيل".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
"حزب الله يحتل إسرائيل".. إقرأوا هذا الخبر
13:48 | 2024-01-27
27/01/2024 01:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عاجلة تصل إلى "حزب الله".. ما هي؟
Lebanon 24
معلومة عاجلة تصل إلى "حزب الله".. ما هي؟
14:11 | 2024-01-27
27/01/2024 02:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر كلام داخل إسرائيل عن الحرب ضدّ لبنان.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
آخر كلام داخل إسرائيل عن الحرب ضدّ لبنان.. هذه تفاصيله
11:05 | 2024-01-27
27/01/2024 11:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2024-01-28
إستعدّوا.. إليكم ما سيشهده طقس لبنان يوم الأربعاء
03:00 | 2024-01-28
حشود اسرائيلية باتجاه الشمال.. تهديدات من دون تنفيذ؟
02:56 | 2024-01-28
للمواطنين.. هذا جديد حال الطرقات الآن
02:45 | 2024-01-28
هل أوقفت "الأونروا" خدماتها في لبنان؟
02:41 | 2024-01-28
تكسيرٌ وشتائم.. اعتداءٌ يطال فريق "إدارة الكوارث" في صور
02:30 | 2024-01-28
مدينة سيقصفها "حزب الله".. مسؤول يعلن إسمها وتحذير كبير!
فيديو
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
28/01/2024 10:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
28/01/2024 10:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
08:50 | 2024-01-26
28/01/2024 10:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24