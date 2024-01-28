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لبنان

الثلوج تغمرها.. هذه الطرقات مقطوعة بسبب العاصفة "دانييلا"

Lebanon 24
28-01-2024 | 00:27
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طريق #ترشيش_زحلة سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي.
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رغم انخفاض حدّة المنخفض الجوي، ومع التوقعات بتجدده، أعلنت غرفة التحكم المروري أن طريقي شبعا - عين عطا وشبعا - كفرشوبا قد قطعتا بسبب تراكم الثلوج، أما طريق شبعا - الهبارية - شويا - حاصبيا فسالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.
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أما بالنسبة إلى الطرق الجبلية، فقد أشارت غرفة التحكم إلى أن طريق ضهر البيدر سالكة أمام مختلف الآليات باستثناء الشاحنات، أما طريق ترشيش - زحلة فهي سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي.
المصدر: غرفة التحكم المروري
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