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لبنان

هل يحضر سعد الحريري إلى بيروت؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-01-2024 | 01:30
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لم يُعرف حتى الآن إذا ما كان رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري سيشارك هذه السنة في الذكرى التاسعة عشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري كما فعل السنة الماضية، حيث وضع أكاليل من الزهر على أضرحة شهداء 14 شباط في ساحة البرج، واستقبل عددًا محصورًا من أركان تياره في "بيت الوسط".
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مصادر مقرّبة من عائلة الحريري تتحفظّ عن أي معلومة بهذا الخصوص، مكتفية بالإشارة إلى أن هذا القرار يعود فقط إلى الشيخ سعد، الذي لا يبلغ عادة أحدًا عن حركة تنقلاته، وبالأخصّ عند انتقاله من مقرّ إقامته الحالية في مدينة أبو ظبي إلى بيروت.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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