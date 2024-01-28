4 رسائل نارية من "حزب الله".. هذا ما جرى ميدانياً

علّقت مصادر معنية بالشؤون العسكريّة على آخر خطوة ميدانية لـ"حزب الله" في الجنوب، والمتمثلة بإدخال صاروخ "فلق 1" إلى ساحة المواجهة مع العدو الإسرائيليّ، فقالت: إنّ مواصفات هذا الصاروخ ومعه أيضاً صاروخ "ألماس"، تشيرُ إلى أن هناك رسائل مباشرة نارية من الحزب للعدو الإسرائيليّ على مستويات عديدة وهي:

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1- توجد إمكانية لإطلاق صواريخ من مدى بعيدٍ عن الحدود، فصاروخ "فلق 1" يمكن إطلاقه من مسافة 10 كيلومترات، وبالتالي فإن مطالبة العدو الإسرائيلي بانسحاب "حزب الله" عن الحدود مسافة 7 كيلومترات لن تنفي إمكانية إطلاق صواريخ من مسافة أبعد باتجاه المستوطنات الإسرائيليّة.



2- إظهار قدرة صاروخ "ألماس" على استهداف هدفٍ معين بناء لمعلومات مُسبقة، مما يدلّ على أنّ كل الأهداف الإسرائيلية العسكرية والحيوية باتت قيد المعرفة لدى "حزب الله" لاسيما بإحداثياتها الميدانية.



3- إن نشر حزب الله لفيديو يوثق لقطات إستطلاعية فوق مستوطنة كفربلوم الإسرائيلية يعطي دلالة أن الحزب خرق إسرائيل فعلاً من حيث المعلومات الإستخباراتية.



4- من خلال تصوير عمليات الإستهدافات داخل العمق الإسرائيلي، بات الحزب يحاول تثبيت دقة الأهداف والإنفجارات وبالتالي إبلاغ الإسرائيليين أن هناك أدلة واضحة على حجم التخريب الذي يحصل داخل المواقع الإسرائيلية.