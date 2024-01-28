هل أوقفت "الأونروا" خدماتها في لبنان؟

نفت مصادر فلسطينية لـ"لبنان24" ما أشيع عن أنّ وكالة "الأونروا" في لبنان قد أبلغت المستفيدين منها بتوقيف خدماتها المقدمة لهم بعد إعلان دول عديدة عن وقف تمويلها.

وبحسب المصادر، فإنّ الوكالة لم تُرسل أي رسالة خطية بهذا الإطار، مشيرة إلى أنَّ مسؤولي "الأونروا" لم يتحدثوا بتاتاً عن وقف الخدمات أو حتى تقليصها حتى الآن، وذلك بانتظار إشارات واضحة من السلطة الأساسية في الوكالة.