مشكلة بسبب البطاطا المصريّة!

يشكو المزارعون من ظهور البطاطا المُستوردة من مصر، في الأسواق اللبنانيّة، ولو بشكل خجولٍ، ويُشيرون إلى أنّ هذا الأمر يضرب المحاصيل المحليّة.

وشدّد المزارعون على أنّ هناك إتّفاقاً بين لبنان ومصر، يتعلّق بإدخال البطاطا المصريّة إلى الأسواق اللبنانيّة، إبتداءً من 1 شباط، واستغربوا المزارعون توزيع البطاطا المصرية قبل الموعد المُحدّد.