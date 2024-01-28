أسعار اللحوم ارتفعت... هكذا أصبحت بالدولار

لاحظ المواطنون أنّ أسعار اللحوم ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، علماً أنّ أسعارها كانت ثابتة على الدولار أو ما يقابله، بحسب السوق الموازيّة.

وفي جولة على بعض الملاحم، أصبح سعر كيلو لحم العجل المحليّ يتراوح ما بين 10 و14 دولاراً، علماً أنّه كان ثابتاً عند 10 دولارات، بينما سعر كيلو لحم الغنم يتراوح ما بين 17 و23 دولاراً.