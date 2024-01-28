خسائرهم كبيرة.. مزارعون يرفعون الصوت: ساعدونا!

يشكو المزارعون الذين تضرّرت محاصيلهم، نتيجة العاصفة الأخيرة التي ضربت لبنان، من غياب أيّ تحديد خسائرهم.



Advertisement تجدر الإشارة إلى أنّ أغلبيّة المزارعين خسروا كامل مزروعاتهم، عندما غمرت مياه الأمطار والسيول الأراضي الزراعيّة.



ويقول مزارع بطاطا وبندورة لـ"لبنان24"، إنّ خسارته تفوق الـ25 ألف دولار، وأطلق نداءً للوزارة المعنيّة، لمساعدته، والتعويض عليه. تجدر الإشارة إلى أنّ أغلبيّة المزارعين خسروا كامل مزروعاتهم، عندما غمرت مياه الأمطار والسيول الأراضي الزراعيّة.ويقول مزارع بطاطا وبندورة لـ، إنّ خسارته تفوق الـ25 ألف دولار، وأطلق نداءً للوزارة المعنيّة، لمساعدته، والتعويض عليه.