Advertisement

لبنان

إستعدّوا.. إليكم ما سيشهده طقس لبنان يوم الأربعاء

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-01-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1157799-638420300862591711.jpg
Doc-P-1157799-638420300862591711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف رئيس فرع الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدوليّ وسام أبو خشفة لـ"لبنان24" أن لبنان سيشهدُ منخفضاً جوياً جديداً يبدأ اعتباراً من ليل الأحد - الإثنين، معلناً أن العاصفة ستبلغ ذروتها يوم الأربعاء المقبل.
 
وأشار أبو خشفة إلى أنّ العاصفة الجديدة التي ستحمل إسم "حيان"، ستكون ذات منشأ قُطبي، موضحاً أن سرعة الرياح ستشتد لتصل إلى 90 كيلومتراً في الساعة. 
 
وذكر أبو خشفة أن الأمطار ستكون غزيرة جداً وسط إمكانية حدوث سيول وإنهيارات صخرية، معلناً أن الحرارة ستتدنى بشكل ملحوظ وسط تساقط الثلوج على مستويات منخفضة، وقال: "من الممكن أن نشهد يوم الأربعاء تساقط الثلوج على إرتفاع 700 م. وعليه، فإن الطرقات الجبلية بمعظمها على ارتفاع الـ1000 م وما فوق ستكون شبه مقطوعة". 
 
ولفت أبو خشفة إلى أنَّ المنخفض سيستمرّ حتى يوم الجمعة حيث سيبدأ بالانحسار تدريجياً لتستقر أجواء الطقس تماماً اعتباراً من يوم السبت.
 
ودعا أبو خشفة المواطنين إلى الإنتباه أثناء القيادة على الطرقات الجبلية خصوصاً أن الضباب سيكون كثيفاً ما سيؤدي إلى انعدام الرؤية.
 
كذلك، شدد أبو خشفة على وجوب إستخدام السلاسل المعدنية للسيارات على مختلف الطرقات في المناطق المرتفعة لاسيما تلك الحيوية مثل ضهر البيدر.
 
 
Advertisement
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-01-28
06:27 | 2024-01-28
05:34 | 2024-01-28
05:17 | 2024-01-28
05:14 | 2024-01-28
05:00 | 2024-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24