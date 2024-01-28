إستعدّوا.. إليكم ما سيشهده طقس لبنان يوم الأربعاء

كشف رئيس فرع الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدوليّ وسام أبو خشفة لـ"لبنان24" أن لبنان سيشهدُ منخفضاً جوياً جديداً يبدأ اعتباراً من ليل الأحد - الإثنين، معلناً أن العاصفة ستبلغ ذروتها يوم الأربعاء المقبل.

وأشار أبو خشفة إلى أنّ العاصفة الجديدة التي ستحمل إسم "حيان"، ستكون ذات منشأ قُطبي، موضحاً أن سرعة الرياح ستشتد لتصل إلى 90 كيلومتراً في الساعة.

وذكر أبو خشفة أن الأمطار ستكون غزيرة جداً وسط إمكانية حدوث سيول وإنهيارات صخرية، معلناً أن الحرارة ستتدنى بشكل ملحوظ وسط تساقط الثلوج على مستويات منخفضة، وقال: "من الممكن أن نشهد يوم الأربعاء تساقط الثلوج على إرتفاع 700 م. وعليه، فإن الطرقات الجبلية بمعظمها على ارتفاع الـ1000 م وما فوق ستكون شبه مقطوعة".

ولفت أبو خشفة إلى أنَّ المنخفض سيستمرّ حتى يوم الجمعة حيث سيبدأ بالانحسار تدريجياً لتستقر أجواء الطقس تماماً اعتباراً من يوم السبت.

ودعا أبو خشفة المواطنين إلى الإنتباه أثناء القيادة على الطرقات الجبلية خصوصاً أن الضباب سيكون كثيفاً ما سيؤدي إلى انعدام الرؤية.

كذلك، شدد أبو خشفة على وجوب إستخدام السلاسل المعدنية للسيارات على مختلف الطرقات في المناطق المرتفعة لاسيما تلك الحيوية مثل ضهر البيدر.

سحب سيارة عالقة في الثلوج في الزعرور.



عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٦:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠١/٢٨ على سحب سيارة عالقة بسبب كثافة الثلوج في الزعرور-المتن، وذلك لتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.#بكل_الأوقات_حدّك pic.twitter.com/wKhguWGtpQ — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) January 28, 2024 Advertisement العميد خطّار جال على مراكز أعالي كسروان والمتن لتفقد سير العمليات خلال العاصفة الثلجية pic.twitter.com/9gnINvuNwa — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) January 27, 2024