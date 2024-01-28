التوتر كبير في الجنوب.. ماذا قصف العدو صباح اليوم؟

عادت أجواء التوتر لتُخيم مُجدداً على أجواء جنوب لبنان وتحديداً في القطاع الغربي منه الذي يشمل الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا ومناطق أخرى.



Advertisement وصباحاً، أقدم العدو الإسرائيلي وبواسطة طائرة مسيرة، على إستهداف مؤسسة تجارية عند مثلث طيرحرفا - الجبين، ما أدى إلى تضررها بشكلٍ كبير مع مؤسسات أخرى مجاورة لها. وصباحاً، أقدم العدو الإسرائيلي وبواسطة طائرة مسيرة، على إستهداف مؤسسة تجارية عند مثلث طيرحرفا - الجبين، ما أدى إلى تضررها بشكلٍ كبير مع مؤسسات أخرى مجاورة لها.



كذلك، تحدثت المعلومات عن أن المدفعية الإسرائيلية قصفت الأطراف الغربية لطيرحرفا، فيما طالت الإستهدافات أيضاً بلدة مجدل زون التي قصفها العدو مساء السبت أيضاً مع بلدتي شيحين وزبقين.



وتأتي هذه التطورات في ظل إعلان الجيش الإسرائيلي، السبت، إجراء تدريبات عسكرية قتالية بالذخيرة الحية في إطار رفع جاهزيته عند الحدود الشمالية مع لبنان.



وأشار متحدث باسم جيش العدو إلى أن المناورات التي حصلت كانت "مكثفة"، وهدفها تعزيز الكفاءة لدى الجنود الإسرائيليين.



وبيّنت المناورات أن الجيش الإسرائيلي استخدم الدبابات والأسلحة الرشاشة والمدفعية، فيما تبين أن المناورات حصلت في أوقات مختلفة لاسيما خلال ساعات الليل.