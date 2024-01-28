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لبنان

تكسيرٌ وشتائم.. اعتداءٌ يطال فريق "إدارة الكوارث" في صور

Lebanon 24
28-01-2024 | 02:41
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تعرض فريق وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا، للمرة الثالثة على التوالي، للإعتداء بالضرب والشتم من قبل نازحين وغير نازحين.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن آخر اعتداء كان يوم الجمعة، حيث تهجّمت سيدة غير نازحة على مهنا، كما تعرّضت أيضًا لطاقم غرفة العمليات بالضرب والإهانة.

وفي التفاصيل، ادّعت السيدة أن أقرباءها النازحين لم يتسلموا مساعدات كما باقي النازحين المتواجدين في القضاء، وعند إظهار الملفات وتبيان حقيقة تسلمهم المساعدات واستفادتهم من التقديمات، انتفضت السيدة في وجه الطاقم وبدأت بتلفيق التهم وقول ألفاظ نابية وتكسير المعدات المتواجدة في المركز وصولاً الى ضرب الطاقم الذي حاول تجنّبها قدر الإمكان باعتبارها سيدة، وعند رفع دعوى ضدها قامت بتأليف سيناريو مختلف واتهمت الطاقم بالتعرض لها، بحسب "الوطنية للإعلام".

وانطلاقاً مما حدث، أعلن رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق إغلاق غرفة العمليات التابعة لوحدة الكوارث الى حين "وضع النقاط على الحروف والتوقف عن التعرض للطاقم الذي لم يهدأ منذ بدء الحرب واستقبل كل النازحين بكل ترحاب وتابع أدق تفاصيل احتياجاتهم ولم يقصّر في دعمهم ومساندتهم وتأمين كافة متطلباتهم دون أي تلكؤ، حيث يعمل الطاقم كخلية النحل دون توقف منعاً لأي تقصير تجاه أهالينا النازحين في جميع مراكز الإيواء". 

وأكّد مهنا أن "هذا العمل الشاق لم يقابل بالعرفان بل بالإعتداء"، مؤكداً أن "الحقائق واضحة والنازحين يشهدون على المعاملة الحسنة لهم وخدمتهم دون تذمر"، مطالباً القضاء بـ"إظهار الحقيقة ومحاسبة المعتدين وفرض احترام قدسية هذا العمل ومنع أي تطاول أو اعتداء على المكان".
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