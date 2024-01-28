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لبنان

"صادر" تنظّم ورشة عمل حول البحث القانوني والتكنولوجيا القانونية بجامعة زايد - أبوظبي

Lebanon 24
28-01-2024 | 04:15
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ضمن سلسلة ورش عمل "يوم التكنولوجيا القانونية"، نظمت "صادر"، بالتعاون مع كل من جامعة زايد و"زكا" ورشة عمل حول البحث القانوني والتكنولوجيا القانونية في حرم الجامعة لطلاب القانون والمحامين بهدف إثراء ديناميكية التطور القانوني.
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وتمحورت الورشة حول استكشاف الطرق لتطبيق التكنولوجيا القانونية على نطاق شامل، وتخللها تدريب عملي على استخدام منصة "صادرلكس" للبحث القانوني، والتي تعتبر المنصة القانونية الأولى المتعددة الوسائط في العالم العربي.

وتضمنت الندوة مناقشة أفضل التجارب والممارسات الفعّالة في مجال البحث القانوني، وتقديم نظرة شاملة حول مبادئ الذكاء الاصطناعي في سياقات القانون المتعددة.
 
 
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