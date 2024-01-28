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لبنان

إعتداءات إسرائيلية الآن.. بلدات جنوبية تتعرّض للقصف

Lebanon 24
28-01-2024 | 04:27
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يواصل العدو الإسرائيليّ اعتداءاته ضد عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان، وآخرها تمثل بقصف طال أطراف بلدات شيحين، مجدل زون، طيرحرفا.

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وتزامناً مع الإستهدافات الإسرائيليّة، دوّت صافرات الإنذار في مقر اليونيفيل بالناقورة، وسط معلومات عن شن العدو غارة على بلدة زبقين بمنطقة العاصي مع إستهداف أطراف بلدات راميا، عيتا الشعب والقوزح بسلاح المدفعية. 

كذلك، تحدثت مصادر ميدانية في الجنوب عن قصف إسرائيلي طال أرضاً زراعية في بلدة حولا. 

وبحسب المعلومات، فإنّ طائرة مُسيرة ألقت صاروخاً آخر ضمن حولا لكنه لم ينفجر. 
 

وكان العدو الإسرائيلي قصف صباحاً مؤسسة تجارية عند مثلث طيرحرفا - الجبين، ما أدى إلى تضررها بشكلٍ كبير مع مؤسسات أخرى مجاورة لها. 

وتأتي هذه التطورات في ظل إعلان الجيش الإسرائيلي، السبت، إجراء تدريبات عسكرية قتالية بالذخيرة الحية في إطار رفع جاهزيته عند الحدود الشمالية مع لبنان.

وأشار متحدث باسم جيش العدو إلى أن المناورات التي حصلت كانت "مكثفة"، وهدفها تعزيز الكفاءة لدى الجنود الإسرائيليين.

وبيّنت المناورات أن الجيش الإسرائيلي استخدم الدبابات والأسلحة الرشاشة والمدفعية، فيما تبين أن المناورات حصلت في أوقات مختلفة لاسيما خلال ساعات الليل. 
 
 

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