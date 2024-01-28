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لبنان

في هذه الأثناء... ماذا تشهد سماء الضاحيّة الجنوبيّة؟

Lebanon 24
28-01-2024 | 05:34
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أن مقاتلاته هاجمت موقعين عسكريين تابعين لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وأفادت "روسيا اليوم"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرئيليّ يُحلّق بشكل مكثف في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية. (روسيا اليوم)
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