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لبنان
غارة إسرائيليّة... وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان المُستهدف
Lebanon 24
28-01-2024
|
07:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أن الطائرات الحربية الإسرائيليّة، أغارت على منطقة بين بلدتيّ مروحين وراميا.
واتجهت سيارات الاسعاف فورا الى المكان المُستهدف.
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غارة
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