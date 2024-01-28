Advertisement

لبنان

غارة إسرائيليّة... وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان المُستهدف

Lebanon 24
28-01-2024 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1157900-638420475185299656.jpg
Doc-P-1157900-638420475185299656.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أن الطائرات الحربية الإسرائيليّة، أغارت على منطقة بين بلدتيّ مروحين وراميا.
 
واتجهت سيارات الاسعاف فورا الى المكان المُستهدف. 
 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة مروحين بعد غارتين نفذتهما الطائرات المسيرة على المنطقة
lebanon 24
28/01/2024 16:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الاسرائيلي يشنّ غارتين على بلدة مروحين
lebanon 24
28/01/2024 16:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة مسيّرة إسرائيليّة أغارت على بلدة مروحين
lebanon 24
28/01/2024 16:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية على اطراف زبقين وقصف لاطراف يارين ومروحين (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
28/01/2024 16:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24

غارة

مروحين

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2024-01-28
09:30 | 2024-01-28
09:21 | 2024-01-28
08:54 | 2024-01-28
08:12 | 2024-01-28
08:11 | 2024-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24