سرقة في مكان غير متوقّع في بيروت... ومفاجأة مُدويّة بعمر الفاعل (فيديو)

نشرت صفحة "وينيه الدولة"، فيديو عبر "يوتيوب"، لقيام أحد المراهقين داخل أحد الجوامع، في منطقة الطريق الجديدة، بسرقة مفاتيح سيارة، من سترة أحد المصلين.

بعدها، خرج المراهق من الجامع، وتوجّه نحو السيارة، وقام بسرقتها.