بالصور إنقاذ عائلة في الزعرور.. ماذا حصل معهم؟

إنقاذ عائلة قد احتجزتهم الثلوج داخل سيارتهم في الزعرور.
انقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠١/٢٨ عائلة قد احتجزتهم الثلوج داخل سيارتهم رباعية الدفع في الزعرور - المتن.
وقد تم التأكد من ايصالهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بآمان. pic.twitter.com/WtOJZORm9K
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) January 28, 2024
إنقاذ عائلة قد احتجزتهم الثلوج داخل سيارتهم في الزعرور.
انقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠١/٢٨ عائلة قد احتجزتهم الثلوج داخل سيارتهم رباعية الدفع في الزعرور - المتن.
وقد تم التأكد من ايصالهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بآمان. pic.twitter.com/WtOJZORm9K