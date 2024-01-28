بالصور إنقاذ عائلة في الزعرور.. ماذا حصل معهم؟

إنقاذ عائلة قد احتجزتهم الثلوج داخل سيارتهم في الزعرور.



انقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠١/٢٨ عائلة قد احتجزتهم الثلوج داخل سيارتهم رباعية الدفع في الزعرور - المتن.

وقد تم التأكد من ايصالهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بآمان. pic.twitter.com/WtOJZORm9K