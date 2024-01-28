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لبنان

بالصور إنقاذ عائلة في الزعرور.. ماذا حصل معهم؟

Lebanon 24
28-01-2024 | 08:11
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انقذ عناصر من الدفاع المدني عائلة قد احتجزتهم الثلوج داخل سيارتهم رباعية الدفع في الزعرور - المتن.
وقد تم التأكد من ايصالهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بآمان.
 
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