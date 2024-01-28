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لبنان

توقيف فلسطينيين... افتعلوا إشكالاً وأطلقوا النار وأصابوا 4 لبنانيين

Lebanon 24
28-01-2024 | 08:12
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 28 / 1 / 2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة الضم والفرز - طرابلس منزل المطلوب (م.م.) وأوقفته لمشاركته في إطلاق النار على أحد المواطنين في منطقة المنية – الشمال ما أدى إلى مقتله.
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كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس المواطن (ع.ط.) بعد ظهور مقاطع له وهو يطلق النار على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا ومسدسين.
كما أوقفت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة حارة الناعمة – جبل لبنان، الفلسطينيين: (خ.ح.)، (ح.خ.)، (س.ح.)، (ع.ح.) لإفتعالهم إشكالًا في المنطقة المذكورة، واستخدامهم آلات حادة، وإطلاقهم النار، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بجروح مختلفة.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقية المتورطين.
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