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لبنان
سرقة حوالي 500 متر من الكابلات الكهربائية في يحشوش
Lebanon 24
28-01-2024
|
08:54
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنّ مجهولين أقدموا على سرقة حوالي 500 متر من الكابلات الكهربائية في بلدة يحشوش - كسروان.
وباشرت القوى الامنية بالتعاون مع شرطة بلدية يحشوش بالتحقيقات لكشف السارقين، وقد توافرت لديهم بعض الخيوط لعملية السرقة.
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