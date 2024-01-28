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لبنان

سرقة حوالي 500 متر من الكابلات الكهربائية في يحشوش

Lebanon 24
28-01-2024 | 08:54
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنّ مجهولين أقدموا على سرقة حوالي 500 متر من الكابلات الكهربائية في بلدة يحشوش - كسروان.
 
وباشرت القوى الامنية بالتعاون مع شرطة بلدية يحشوش بالتحقيقات لكشف السارقين، وقد توافرت لديهم بعض الخيوط لعملية السرقة.
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سرقة

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