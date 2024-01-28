سرقة حوالي 500 متر من الكابلات الكهربائية في يحشوش

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنّ مجهولين أقدموا على سرقة حوالي 500 متر من الكابلات الكهربائية في بلدة يحشوش - كسروان.

وباشرت القوى الامنية بالتعاون مع شرطة بلدية يحشوش بالتحقيقات لكشف السارقين، وقد توافرت لديهم بعض الخيوط لعملية السرقة.