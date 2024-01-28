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لبنان

بعد ظهر اليوم... هذا ما فعله "حزب الله" بموقع إسرائيليّ

Lebanon 24
28-01-2024 | 09:21
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف بعد ظهر اليوم، تجمعًا لجنود العدوّ الإسرائيلي في موقع تل شعر، بالأسلحة الصاروخية، وحقّق فيه إصابات مباشرة".
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