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لبنان
بعد ظهر اليوم... هذا ما فعله "حزب الله" بموقع إسرائيليّ
Lebanon 24
28-01-2024
|
09:21
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف بعد ظهر اليوم، تجمعًا لجنود العدوّ الإسرائيلي في موقع تل شعر، بالأسلحة الصاروخية، وحقّق فيه إصابات مباشرة".
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