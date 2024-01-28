بعد ظهر اليوم... هذا ما فعله "حزب الله" بموقع إسرائيليّ

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف بعد ظهر اليوم، تجمعًا لجنود العدوّ الإسرائيلي في موقع تل شعر، بالأسلحة الصاروخية، وحقّق فيه إصابات مباشرة".



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