بعد القصف الاسرائيلي في حولا... ادخال مواطنين الى المستشفى جراء استنشاقهم مادة الفوسفور

نقل عدد من الإصابات في بلدة حولا عبر سيارة إسعاف الرسالة والهيئة إلى المستشفى جرّاء استنشاقهم لدخان القذائف الفوسفورية التي أطلقها الجيش الاسرائيلي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

Advertisement