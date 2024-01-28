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لبنان

بعد القصف الاسرائيلي في حولا... ادخال مواطنين الى المستشفى جراء استنشاقهم مادة الفوسفور

Lebanon 24
28-01-2024 | 11:17
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نقل عدد من الإصابات في بلدة حولا عبر سيارة إسعاف الرسالة والهيئة إلى المستشفى جرّاء استنشاقهم لدخان القذائف الفوسفورية التي أطلقها الجيش الاسرائيلي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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