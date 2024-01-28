رازي الحاج: قضاء المتن مهترئ

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سأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج "أين وكيف صرفت المليارات في ايام العزّ؟"وكتب عبر منصة X: "نتابع على مدار الساعة الانهيارات المتتالية للصخور والأتربة والانشقاقات في مختلف طرقات المتن الأساسية والفرعية، وكل الشكر لمعالي وزير الأشغال العامة الدكتور علي حمية الذي حول الوزارة إلى خلية نحل للكشف الميداني والسريع على الطرقات والبدء بمعالجتها، كما نشكر الدفاع المدني وقوى الامن الداخلي والبلديات التي تقوم بأقصى جهد بالرغم من امكانياتها القليلة..."وأضاف: "قضاء المتن مهترئ ... والسؤال الاهم للمسؤولين "المشلشين" منذ أعوام في سدّة المسؤولية يبقى اين وكيف صرفت المليارات في ايام العزّ؟".