وزير الإعلام زار هافانا: لرفع الصوت تجاه حرب الإبادة التي يشُنُها العدوُ على الفلسطينيين

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زار وزيرُ الإعلام زياد المكاري هافانا، والتقى نظيرِه الكوبي الفونسو نويا مارتيز، في حضور سفير لبنان لدى كوبا نمير نور الدين والياس خليل.وخلال اللقاء، شدد الوزير المكاري على "أهمية رفع الصوت تجاه حرب الإبادة التي يشُنُها العدوُ الإسرائيلي على الفلسطينيين".وتوافق مع نظيره الكوبي على "أهمية وضرورة انعقاد مؤتمر عملية الحقيقة في الوقت الراهن في ظل تزايد التضليل والأكاذيب من قبل وسائل الاعلام المهيمنة".وتوافق الوزيران المكاري ومارتيز على نقاط عدة، ابرزها التأكيد على مسؤولية الاعلام في تقديم المعلومة الصحيحة للشعوب، إضافة الى الإتفاق على إعداد برنامج مشترك حيال المغتربين اللبنانيين في كوبا وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين .مارتيزمن جانبه شدد وزير الإعلام الكوبي على "أهمية الوحدة كاستراتيجية من أجل إيصال صورة الحقيقة"، معتبراً أن "الأهم اليوم ليس فقط إيصال حقيقة كوبا للعالم بل حقيقة كل الشعوب المضطهدة التي تتعرض لعدوان وحصار".وكان وزير الإعلام قد زار كوبا حيث شارك في مؤتمر "عملية الحقيقة" الذي ناقش خلاله مشاركون من ثلاثين بلداً حول العالم دور الاعلام ومسؤوليته في ايصال الحقيقة للشعوب من دون إغفال قضية الفلسطينيين.