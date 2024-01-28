كلّاس هنأ "الرياضي" بفوزه ببطولة دبي

هنأ وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس النادي الرياضي بفوزه ببطولة دبي بنسختها الثالثة والثلاثين، وتمنى للنادي واتحاد كرة السلة اللبناني "كل النجاح والتوفيق في المسيرة الرياضية والوطنية التي ينجزان نجاحاتها بتحقيق هذا الفوز الرائع".

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