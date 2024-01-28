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لبنان

كلّاس هنأ "الرياضي" بفوزه ببطولة دبي

Lebanon 24
28-01-2024 | 13:41
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هنأ وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس النادي الرياضي بفوزه ببطولة دبي بنسختها الثالثة والثلاثين، وتمنى للنادي واتحاد كرة السلة اللبناني "كل النجاح والتوفيق في المسيرة الرياضية والوطنية التي ينجزان نجاحاتها بتحقيق هذا الفوز الرائع".
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28/01/2024 21:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24

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