حزب الله ينعى 3 شهداء.. على طريق القدس

نعى حزب الله كلا من الشهيد علي جمال شكر "محسن" مواليد عام 1988 من بلدة النبي شيت في البقاع، والشهيد المجاهد علي جمال شكر "محسن" مواليد عام 1988 من بلدة النبي شيت في البقاع، والشهيد المجاهد حسين حسن حلاوي "نور الزهراء" مواليد عام 1998 من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، الذين ارتقوا على طريق القدس.

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