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لبنان

منخفضان جويان متتاليان سيضربان لبنان الأسبوع المقبل... هذا ما أعلنه الأب خنيصر

Lebanon 24
28-01-2024 | 15:07
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أشار تقرير للاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن الى ان منخفضين جوّيين متتاليان  سيضربان لبنان والمنطقة، وهطلت امطار متوسطة تحولت الى غزيرة في بعض الاوقات مصحوبة بحبات البرد ساحلا وجبلاً، ويعود السبب الى الضغط المنخفض الذي سيطر على قبرص ولبنان وسوريا، فانحرفت المنخفضات نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، الى ان تأثر لبنان في المنخفض الثاني لتيارات قطبية اعتيادية سببت تساقط الثلوج فوق ال 1000 متر وكانت التراكمات ملحوظة فوق 1400 متر تقريباً، هذا وانحسر تدريجياً المنخفض الثاني ظهر السبت على ان يبدأ المنخفض الثالث تأثيره على لبنان اعتباراً من مساء الأحد 28 كانون الثاني، ويشتد نشاط الامطار يوم الاثنين بعد الظهر والمساء، تترافق مع عواصف رعدية وصواعق وتساقط كثيف لحبّات البرد، وتتساقط الثلوج فوق 1100 متر بين الاثنين والثلاثاء وتتدنى في بعض الاوقات نحو 1000 متر ممزوجة بالماء، امّا في البقاع فسوف تكون الثلوج من نصيب مناطق بقاعية عديدة بخاصة الوسطى والغربية وبعلبك والجوار ويعود السبب الى انحسار الموجة القطبية بين السلسلة الشرقية والغربية، فقد تلامس الثلوج 900 متر وفي بعض المناطق قد تلامس لبعض الاوقات 800 لكن تبقى التراكمات الملحوظة فوق 1100 متر. (نشرات يومية حول طقس البقاع)
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باختصار: امطار غزيرة مع حبات البرَد ستضرب الجبال الغربية الوسطى، ومناطق الجنوب كلها، هذا، وسوف تسيطر الاجواء الباردة على الجبال فوق 900 متر طيلة الاسبوع المقبل وتكون الهطولات الثلجية متفاوتة بين منطقة وأخرى (بين الجبال الغربية الوسطى والشمالية)، وملحوظة في البقاع الذي ستنحسر فيه البرودة القطبية.

من المنتظر ان تتشكل السيول ويرتفع مستوى المياه على الطرقات ونتيجة الامطار السابقة التي تساقطت على لبنان، قد تشهد مناطق عديدة انهيارات صخرية وانزلاقات في الاتربة والأراضي التي قد تقطع بعض الطرقات، بسبب ما سيأتي من كمية امطار في المنخفضَين القادمَين.

درجات الحرارة على الساحل : 15 نهاراً و 10 ليلاً

في البقاع: 05 نهاراً و 01 ليلا

على الجبال 1200 متر: 04 نهاراً و 01 ليلاً

على الجبال 2000 متر: -01 نهاراً و -06 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 25 و 50 كم في الساعة،

الضغط الجوّي: 1016hpa

الرطوبة: 87%

حالة البحر : يتحوّل الى مائج

حرارة المياه 20 درجة.
 
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