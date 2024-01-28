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لبنان
بصواريخ "فلق 1" و"بركان"... استهدافات جديدة لـ"الحزب"
Lebanon 24
28-01-2024
|
16:11
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أعلن حزب الله مساء اليوم الاحد، استهداف قاعدة خربة ماعر بصاروخي "فلق 1".
وأضاف الحزب أنه استهدف موقع الراهب بصواريخ "بركان"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
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