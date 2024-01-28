أعلن حزب الله مساء اليوم الاحد، استهداف قاعدة خربة ماعر بصاروخي "فلق ‌‏1".

وأضاف الحزب أنه استهدف موقع ‏الراهب بصواريخ "بركان"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.‏