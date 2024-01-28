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لبنان

بصواريخ "فلق ‌‏1" و"بركان"... استهدافات جديدة لـ"الحزب"

Lebanon 24
28-01-2024 | 16:11
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أعلن حزب الله مساء اليوم الاحد، استهداف قاعدة خربة ماعر بصاروخي "فلق ‌‏1".
 
 
وأضاف الحزب أنه استهدف موقع ‏الراهب بصواريخ "بركان"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.‏  
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