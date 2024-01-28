نعم للحوار لا للإنسحاب

أبلغ الثنائي الشيعي من يعنيهم الأمر إستعداده للحوار حول الإستحقاق الرئاسي، ولكنه لن يطلب من الوزير سليمان فرنجية الإنسحاب من السباق الرئاسي، تاركاً الأمر له وللجنة الخماسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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