9
o
بيروت
11
o
طرابلس
9
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
12
o
جونية
5
o
النبطية
3
o
زحلة
4
o
بعلبك
11
o
بشري
9
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخماسية تواجه التحديات.. أم "حلّوا عنّا"؟
Lebanon 24
28-01-2024
|
22:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب صلاح سلام في" اللواء": إختصر الرئيس نجيب ميقاتي «وصفة» الخروج من دوامة الأزمات التي يتخبط فيها لبنان، بكلمات بسيطة وعفوية ولكنها معبّرة، حين رد على إنتقادات النواب وعنترياتهم بالقول: إنتخبوا رئيساً… وحلّوا عنا!
Advertisement
ميقاتي لم يُعبّر عن ضيقه وحسب، بما تعرض له من سهام النواب، وما حملته من إفتراءات وإتهامات، بل أعاد الأمور إلى نصابها الطبيعي، واضعاً مفتاح الأزمة في الإنتخابات الرئاسية، وهو ما تعمل له عواصم الخماسية منذ أكثر من سنة، دون أن تستطيع فك رموز الإنقسامات اللبنانية، وخاصة المسيحية، التي تُعطل إنتخاب الرئيس العتيد، وتتسبب بكل التداعيات الناتجة عن الشغور الرئاسي، وعدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية، ومضاعفات كل ذلك على تلاشي هيبة الدولة، وتراجع قدرتها على تدبير شؤون البلاد والعباد.
تَفاءَل اللبنانيون، بشيء من الترقب والحذر، عودة نشاط اللجنة الخماسية، عبر سفراء الدول الخمس في بيروت، لتحريك المياه الراكدة في الإستحقاق الرئاسي، التي بقيت هادئة منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية الإجرامية على غزة، في محاولة جديدة لفصل الإنتخابات الرئاسية في لبنان عن أزمات المنطقة، واستعدادًا للتطورات المرتقبة في الإقليم، والتسويات المطروحة، بعد وقف العدوان الهمجي على قطاع غزة.
من المؤسف القول أن طريق الخماسية نحو قصر بعبدا لن تكون مفروشة بالورود، وهي ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض، بسبب الإنقسامات التي تعصف بالوضع السياسي، وتغليب عقلية المعاندة والمكابرة والإنكار، على كل ما عداها من منطق التقارب والحوار، والبحث عن المخارج المناسبة، بواقعية سياسية ناضجة، وبلوغ شاطئ التسوية المتوازنة، التي تُراعي معادلات الصيغة الوطنية، والتي يكون فيها الجميع رابحاً، بعيداً عن حسابات الحسرة والخسارة، لأي فريق سياسي، أو لأي مكون طائفي.
تتجنب دول الخماسية أن تُلزم نفسها بسقف زمني لإنجاز الإستحقاق الرئاسي المتعثر، وإن كان ثمة تعويل على إنهاء هذا الملف خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.
فهل تتخلى الأطراف اللبنانية عن عنادها الأناني، ومكابرتها الشخصية، وحساباتها الفئوية الضيقة، وتتجاوب مع مساعي الأشقاء والأصدقاء، قبل أن يضيقوا ذرعاً بخلافاتنا، ويصرخوا بوجوه القيادات: حلّوا ..عنا!
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إستعدّوا.. إليكم ما سيشهده طقس لبنان يوم الأربعاء
Lebanon 24
إستعدّوا.. إليكم ما سيشهده طقس لبنان يوم الأربعاء
02:15 | 2024-01-28
28/01/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاورات.. هذا ما يجري داخل مصرف لبنان!
Lebanon 24
مشاورات.. هذا ما يجري داخل مصرف لبنان!
03:15 | 2024-01-28
28/01/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار اللحوم ارتفعت... هكذا أصبحت بالدولار
Lebanon 24
أسعار اللحوم ارتفعت... هكذا أصبحت بالدولار
03:45 | 2024-01-28
28/01/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" إتخذ قراراً حاسماً.. عملية ستقلبُ الموازين وهذا مكانها!
Lebanon 24
"حزب الله" إتخذ قراراً حاسماً.. عملية ستقلبُ الموازين وهذا مكانها!
04:00 | 2024-01-28
28/01/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجويّ "حيان" يقترب من لبنان... الأمطار ستكون غزيرة والثلوج ستتدنّى لهذا الإرتفاع
Lebanon 24
المنخفض الجويّ "حيان" يقترب من لبنان... الأمطار ستكون غزيرة والثلوج ستتدنّى لهذا الإرتفاع
06:51 | 2024-01-28
28/01/2024 06:51:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:07 | 2024-01-28
هوكشتاين : سأعود قريباً لمعالجة التدهور بين لبنان وإسرائيل
22:09 | 2024-01-28
تفاؤل باجتماع باريس: اتفاق متوقع خلال اسبوعين
22:12 | 2024-01-28
الراعي يصعّد موقفه من الاحداث الجنوبية: حربٌ مفروضة وانتصاراتٌ وهميّة
00:01 | 2024-01-29
الثلوج قطعت هذا الطريق... لا تسلكوه
23:06 | 2024-01-28
"محكمة العدل الدولية" تشرع الأبواب أمام لبنان لمقاضاة إسرائيل
22:45 | 2024-01-28
هل أعلنت إسرائيل فشل مساعي هوكشتاين؟
فيديو
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
29/01/2024 07:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
29/01/2024 07:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
08:50 | 2024-01-26
29/01/2024 07:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24