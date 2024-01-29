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لبنان

مع اشتداد حدة المنخفض الجوي.. الثلوج تقطع عدداً من الطرق

Lebanon 24
29-01-2024 | 00:01
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أفادت غرفة التحكم المروري ان طريق ترشيش - زحلة مقطوعة أمام كل المركبات بسبب تراكم الثلوج، وطريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي او مجهزة بسلاسل معدنية حاليا.
 
وتساقطت الثلوج على منطقة حاصبيا خلال الليل الفائت ابتداءا من ارتفاع ١٠٠٠ م وما فوق ما تسبب باقفال طريق شبعا راشيا الوادي عبر وادي جنعم امام جميع المركبات بإستثناء المركبات الرباعية الدفع او الأجهزة بسلاسل معدنية وكذلك طريق شبعا كفرشوبا عبر سدانة اما طريق شبعا الهبارية وشبعا حاصبيا فهي سالكة مع الانتباه من خطر الانزلاقات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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الى ذلك، ألحقت السيول في منطقة حاصبيا والتي جرفت معها الاتربة والوحول إلى مجرى نهر الحاصباني اضرارا جسيمة في الثروة السمكية كما حصلت فيضانات في النقاط المحاذية لضفتيه.
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