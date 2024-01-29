Advertisement

لبنان

البلديات تريد محاسبة "جلاّدها"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-01-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1158112-638421114680187346.jpg
Doc-P-1158112-638421114680187346.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبقت الهيئة العامة لمجلس النواب بعد جدلٍ كبير بين النواب على المادة ٣٨ من الموازنة، التي تتحدث عن تكاليف ورسوم البلديات، كما جاءت من لجنة المال والموازنة، والتي يعتبرها عدد كبير من البلديات والإتحادات البلدية إعداما مؤكدا لهم لكون معظم جبايات السنة الكاملة على أساس هذه المادة لا تكفي مصروف شهر واحد وخاصةً في البلديات المتوسطة والصغيرة.
Advertisement
مصدر مواكب للعمل البلدي لفت الى أن عددا من رؤساء البلديات من مختلف المناطق يتواصلون مع بعضهم البعض ويتواصلون مع صحافيين كانوا موجودين في الجلسة التشريعية خلال الجدل حول هذه النقطة، لأنهم يريدون أن يعرفوا بالتحديد من هم النواب الذين تعاطوا بشعبوية مع هذا الملف، ومن هم النواب الذين تكلموا بضمير ومسؤولية تجاه البلديات، كونه ستكون هناك محاسبة لهؤلاء النواب وخاصةً المعنيين منهم ، والتحديد من وعد بتعديل المادة وداخل الجلسة كان "جلاد البلديات".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2024-01-29
02:54 | 2024-01-29
02:45 | 2024-01-29
02:30 | 2024-01-29
02:15 | 2024-01-29
02:00 | 2024-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24