البلديات تريد محاسبة "جلاّدها"

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أبقت الهيئة العامة لمجلس النواب بعد جدلٍ كبير بين النواب على المادة ٣٨ من الموازنة، التي تتحدث عن تكاليف ورسوم البلديات، كما جاءت من لجنة المال والموازنة، والتي يعتبرها عدد كبير من البلديات والإتحادات البلدية إعداما مؤكدا لهم لكون معظم جبايات السنة الكاملة على أساس هذه المادة لا تكفي مصروف شهر واحد وخاصةً في البلديات المتوسطة والصغيرة.مصدر مواكب للعمل البلدي لفت الى أن عددا من رؤساء البلديات من مختلف المناطق يتواصلون مع بعضهم البعض ويتواصلون مع صحافيين كانوا موجودين في الجلسة التشريعية خلال الجدل حول هذه النقطة، لأنهم يريدون أن يعرفوا بالتحديد من هم النواب الذين تعاطوا بشعبوية مع هذا الملف، ومن هم النواب الذين تكلموا بضمير ومسؤولية تجاه البلديات، كونه ستكون هناك محاسبة لهؤلاء النواب وخاصةً المعنيين منهم ، والتحديد من وعد بتعديل المادة وداخل الجلسة كان "جلاد البلديات".