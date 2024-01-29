هل تحاسب" القوات" رياشي على موقفه؟

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قال مصدر إستشاري بارز "إنه ليس غريبا على النائب ملحم رياشي المواقف الاخيرة التي اتخذها تجاه "حزب الله" في حديثه التلفزيوني الاخير، لكونه يمتلك هامش تحرك واسع نحو اليسار والممانعة منذ زمن بعيد".وقال "إذا راجعنا محطات عمله الإعلامي والسياسي، نجد ان رياشي فكرياً وفي مجالسه قريب من اليسار. كما أن "القوات اللبنانية" تترك له هذا الهامش في ادائه السياسي".وعزا المصدر مواقف رياشي الى إمكان أن يكون هو المفاوض في المستقبل القريب مع "حزب الله" أو أي فريق آخر بعيد عقائدياً عن "القوات" في أي تسوية أو إتفاق تأسيسي قد يحصل".وتابع المصدر "من هذا المنطلق لن يكون هناك أي لوم لرياشي على رأيه ومواقفه وخلاصاته تجاه حزب الله، لكونها ربما تكون مفيدة له إن إستلم ملفات وطنية تفاوضية على غرار ما فعل أيام "إتفاق معراب" بين "القوات والتيار" ، على أمل أن تكون النتيجة أفضل إذا حصل أي إتفاق جامع هذه المرة ختم المصدر.وكان رياشي قال في حديث تلفزيوني قبل أيام "أن الشهداء من حزب الله هم شهداء لبنانيون ومن المعيب ان نقول انهم شهداء سقطوا من اجل ايران". فيما بررت اوساط قواتية موقفه بالقول "إنه قال ايضا في الحديث ذاته ان هناك اختلافا بـ 180 درجة مع حزب الله حيال مسائل اساسية"، مشيرة "الى انه تم اجتزاء كلام رياشي". كما لفتت الى "ان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع يقول عن المقاتلين في حزب الله الذين يموتون في ارض المعركة ايضا شهداء".