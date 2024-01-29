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لبنان

دكاكين "التيار".. تشعل الخلاف مجدداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-01-2024 | 01:30
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تحدثت المعلومات عن ان خلافاً وقع بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وأحد نواب تكتل "لبنان القوي" في خلال اجتماع عقد قبيل جلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة لدرس واقرار الموازنة.
وفي التفاصيل، فان باسيل طلب من النواب عدم التصويت على الموازنة، الا ان أحد النواب "المعارضين" داخل التكتل رفض هذا الأمر مقترحاً التصويت على الموازنة مع الاعتراض على بعض البنود، فما كان من باسيل الا ان غضب وقال: "لن أسمح بعد اليوم بأن يكون هناك دكاكين في التيار"، وخرج من الاجتماع.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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