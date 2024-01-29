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لبنان

حزب الله يصعّد: لا تسامح

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-01-2024 | 02:15
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كان لافتا التصعيد النوعي الذي بدأه "حزب الله" منذ يومين ضد العدو الاسرائيلي حيث يكثف عملياته ويطوّر نوعية الاستهدافات بالتوازي مع استمرار الحرب في غزة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" لن يقبل بإستمرار المحاولات الاسرائيلية لاستنزافه عبر الاغتيالات او عبر توسيع شعاع المعركة، وعليه فإن هذا التصعيد هو ثمن تخطي اسرائيل للخطوط الحمر".
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ويضيف المصدر "من الواضح ان الحزب سيستمر بهذا المستوى من التصعيد، لا بل قد نشهد تصعيدا اضافيا خلال الايام المقبلة واستخدام اسلحة جديدة في اطار تدفيع اسرائيل اثمانا كبرى لاستمرارها في المعارك جنوبا".


المصدر: لبنان 24

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