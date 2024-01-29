Advertisement

لبنان

فضيحة على طريق "ضهر البيدر".. هل من سيحاسَب؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-01-2024 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1158118-638421121545074512.jpg
Doc-P-1158118-638421121545074512.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر سياسية متابعة لأزمة طريق ضهر البيدر، إن الدولة اللبنانية أوكلت الى شركة متخصصة العمل على تنظيف الطريق وفتح المجاري قبيل موعد الشتاء، الا ان الشركة لم تلتزم بالعقد الموقع مع الدولة، ولم تجر عملية التنظيف المطلوبة، وبالتقنيات الموقعة في العقد، ما ادى الى تكوّن المياه نتيجة انسداد المسارب، وانهيار الطريق.
Advertisement
ووصفت المصادر ما جرى بالفضيحة الكبرى خصوصاً اذا لم يتم  العمل على محاسبة المقصرين لكون هذا الخلل يهدد، ليس فقط منطقة البقاع ، بل الاقتصاد اللبناني بشكل عام.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:19 | 2024-01-29
05:12 | 2024-01-29
05:00 | 2024-01-29
04:54 | 2024-01-29
04:44 | 2024-01-29
04:30 | 2024-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24