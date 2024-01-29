فضيحة على طريق "ضهر البيدر".. هل من سيحاسَب؟

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قالت مصادر سياسية متابعة لأزمة طريق ضهر البيدر، إن الدولة اللبنانية أوكلت الى شركة متخصصة العمل على تنظيف الطريق وفتح المجاري قبيل موعد الشتاء، الا ان الشركة لم تلتزم بالعقد الموقع مع الدولة، ولم تجر عملية التنظيف المطلوبة، وبالتقنيات الموقعة في العقد، ما ادى الى تكوّن المياه نتيجة انسداد المسارب، وانهيار الطريق.ووصفت المصادر ما جرى بالفضيحة الكبرى خصوصاً اذا لم يتم العمل على محاسبة المقصرين لكون هذا الخلل يهدد، ليس فقط منطقة البقاع ، بل الاقتصاد اللبناني بشكل عام.