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لبنان

حل وسط مقترح: مئة دولار شهريا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-01-2024 | 02:45
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كشف مصدر إقتصادي مطلع أن الأسبوع المقبل سوف يكون لبدء النقاش الجدي بين مصرف لبنان والمصارف بشأن تعديل التعميم ١٥١ لناحية إعطاء كل مودع من حسابه بالدولار ١٥٠ دولار شهرياً بغض النظر إذا كان هذا الحساب بالدولار أو اللولار .
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المصدر لفت الى أنه ستكون هناك صعوبة في التفاوض وفي إقناع البنوك بإعطاء عملائها هذه المبالغ شهرياً بالدولار بسبب شح السيولة بالعملات الصعبة، إلا أن المصدر أكد أنه من الممكن أن يكون هناك إقتراح جديد وأن يكون المبلغ ١٠٠$ بدل ١٥٠$ وتكون مساهمة مصرف لبنان بـ ٥٠ دولارا في مقابل أن تدفع المصارف من أموالها الـ٥٠ $ الثانية لكل مودع، وأن هذا الإحتمال ممكن أن يكون الأنسب لكل الحسابات وجميع المودعين وسيكون له ديمومة أطول.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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