مستجدات الجبهة الجنوبية: عمليات جديدة لحزب الله واصابة جنود اسرائيليين!

اشتعلت الجبهة الجنوبية وبخاصة القطاعين الغربي والاوسط مساء امس، حيث قامت مدفعية العدو الاسرائيلي بقصف محيط بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب والضهيرة وعيتا الشعب وشيحين ووادي ياطر وبيت ليف بقذائف المدفعية الثقيلة، بحسب ما أفادت "الوطنية للاعلام".

Advertisement

واليوم، أعلن حزب الله في بيان انه عند الساعة (8:00) استهدفت عناصره ثكنة ‏برانيت بصواريخ "بركان" وأصابوها إصابةً مباشرة، كما استهدف الحزب عند الساعة (10:00) تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصاروخ فلق.

واستهدف الجيش الاسرائيلي أطراف بلدة رميش بغارة للطيران الحربي، وقصف العدو اطراف راميا وبيت ليف من موقع بركة ريشا المعادي، واطراف الضهيرة وعلما الشعب ومحيط رأس الناقورة.

كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة جنديين بجروح طفيفة جراء إطلاق صواريخ من لبنان على ثكنة برانيت العسكرية.

وعند منتصف الليل تجدد القصف المعادي ليطال بلدة الضهيرة والتي تعرضت لغارة من الطيران الحربي على عدد من المنازل في وسط البلدة ما ادى الى اضرار جسيمة في المنازل وفي شبكات المياه والكهرباء وجرح سيدة بجروح طفيفة.

كما ان العدو الإسرائيلي اطلق عددا من القذائف على محيط المنازل المدمرة في بلدة الضهيرة اثناء قيام مسعفي الدفاع المدني بالتفتيش بين الركام على اصابات محتملة، كما نقل الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية عددا من حالات ضيق التنفس والاختناق من بلدة مروحين والضهيرة لتنشقهم غاز الفوسفور من جراء القصف المعادي.

وقرابة الأولى من بعد منتصف الليل قصفت مدفعية العدو اطراف بلدات البستان ام التوت ويارين.

وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط ومشارف مدينة صور واطلق العدو طيلة الليل الفائت القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مارون الراس ومدينة بنت جبيل.

ومع ازدياد موجات الصقيع تتأزم اكثر واكثر اوضاع النازحين في منطقة صور وفي القرى التي تتعرض للقصف المعادي اليومي لانهم يعانون نقصا في المساعدات.