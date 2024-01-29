العاصفة "حيان" أقوى من "دانييلا".. بالتفاصيل هذا ما ينتظرنا حتى 3 شباط

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أفادت صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر "فيسبوك" ان العاصفة الثلجية ستتجدد اعتبارا من اليوم الإثنين 29 كانون الثاني تترافق مع رياح قوية تصل سرعتها الى 95 كلم في الساعة ما قد يؤدّي إلى سقوط لوحات إعلانيّة، وتطاير ألواح الطاقة الشمسية، وأعمدة وأشجار قد تشكّل خطراً على السّلامة العامّة.أضافت الصفحة: "لبنان على موعد من يوم الإثنين 29 كانون الثاني وحتى يوم السبت 3 شباط تقريباً مع أجواء قارسة البرودة".وستسبب العاصفة انخفاضا كبيرا بدرجات الحرارة والثلوج ستلامس ارتفاع الـ 700 متر بين ليلاً الثلاثاء 30 كانون الثاني و صباح الخميس 1 شباط.في القسم الثاني من العاصفة ستكون ذروة تأثيرها من حيث المتساقطات والبرودة بين يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني وحتى الخميس 1 شباط مع طقس عاصف وبارد جداً ومثلج.طقس الإثنين 29 كانون الثاني: غير مستقر غائم جزئياً وبارد مع انخفاض بدرجات الحرارة. تهطل أمطار متفرقة خلال النهار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر مع رياح قوية تصل سرعتها في بعض هباتها إلى 75 كلم في الساعة أحياناً اعتباراً من ساعات الليل تشتد العاصفة ويصبح الطقس عاصفا جداً وباردا مع انخفاض بدرجات الحرارة. تهطل امطار غزيرة يرافقها عواصف رعدية مع تساقط غزير لحبات البرد خاصة على ارتفاع بين 700 متر و 1000 متر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر.طقس الثلاثاء 30 كانون الثاني: غير مستقر وعاصف وبارد جداً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة. تهطل أمطار غزيرة وطوفانية أحياناً مع احتمال تشكل السيول والفيضانات على الطرقات يرافقها عواصف رعدية مع تساقط لحبات البرد خاصة على ارتفاع بين 700 متر و 900 متر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر خلال النهار ويمتد تساقطها ليلاً إلى ارتفاع 900 متر على شكل زخات والبقاع مع رياح قوية تصل سرعتها إلى 95 كلم في الساعة في بعض هباتها خاصةً شمالاً.طقس الأربعاء 31 كانون الثاني: غير مستقر بارد جداً و تهطل أمطار غزيرة وطوفانية أحياناً مع أحتمال تشكل السيول والفيضانات على الطرقات يرافقها عواصف رعدية مع تساقط لحبات البرد خاصة على ارتفاع بين 600 و 800 متر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر ويمتد تساقطها إلى ارتفاع 700 متر خاصةً شمالاً على شكل زخات واحتمال تراكم خفيف وبسيط في البقاع مع رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة.طقس الخميس 1 شباط: غير مستقر بارد جداً وتهطل أمطار غزيرة أحياناً يرافقها عواصف رعدية مع تساقط لحبات البرد تتساقط الثلوج على ارتفاع 700 متر خاصةً شمالاً على شكل زخات واحتمال تراكم خفيف وبسيط.تحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ارتفاع 1100 متر ابتداء من يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني وحتى نهاية الأسبوع.الثلوج ستلامس ارتفاع 700 متر خاصةً شمالاً بين ليلاً الثلاثاء 30 كانون الثاني والخميس 1 شباط.تراكمات الثلوج الجيدة ابتداء من ارتفاع 1100 متر وما فوق.من جهتها، أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان طقسا متقلبا وماطرا أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر اليوم الاثنين حيث تتأثر المنطقة تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة قطبية المنشأ والمتمركز حاليا جنوب غرب تركيا وأطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجوية إسم "حيان "Hayan" فيحمل معه الأمطار الغزيرة، والعواصف الرعدية، والرياح الشديدة ويشتد تأثيره اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء مع تدن ملموس بدرجات الحرارة حيث من المتوقع ان تلامس الثلوج الـ 800 متر فجر الخميس خاصة في المناطق الشمالية، على ان يخف تأثيره اعتبارا من صباح يوم الجمعة وينحسر تدريجيا يوم الأحد المقبل.