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لبنان

جثة صباح اليوم في الكفاءات.. هذا ما عثر بجانبها

Lebanon 24
29-01-2024 | 01:44
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عثر صباح اليوم على جثة المواطن بلال كربلا ٣٠ عاما على درج بناية في الكفاءات وبجانبه حقنة مخدرات وحقيبة بداخلها كمية ٣ كيلو من حشيشة الكيف وبندقية حربية ومبلغ مالي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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ورجحت المعلومات الأولية ان يكون سبب الوفاة  تناول جرعة زائدة من المخدرات.
 
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