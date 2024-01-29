جثة صباح اليوم في الكفاءات.. هذا ما عثر بجانبها

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عثر صباح اليوم على جثة المواطن بلال كربلا ٣٠ عاما على درج بناية في الكفاءات وبجانبه حقنة مخدرات وحقيبة بداخلها كمية ٣ كيلو من حشيشة الكيف وبندقية حربية ومبلغ مالي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ورجحت المعلومات الأولية ان يكون سبب الوفاة تناول جرعة زائدة من المخدرات.