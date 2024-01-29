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لبنان

بو حبيب اطلع ميقاتي على اجتماعات نيويورك: لبنان لا يريد الحرب ومتمسك بالـ1701

Lebanon 24
29-01-2024 | 02:54
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إجتمع  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب صباح اليوم في السرايا، وبحث معه نتائج الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك على المستوى الوزاري بشأن  الوضع الراهن في الشرق الاوسط.
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وقد أطلع وزير الخارجية الرئيس ميقاتي على الاجتماعات واللقاءات التي عقدها وابرزها مع الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وردود الفعل التي صدرت بشأن الكلمة التي القاها.
وقال وزير الخارجية" ابلغت المجتمعين ان هناك فرصة تاريخية لهدوء مستدام على حدود لبنان الجنوبية. فلبنان لا يريد الحرب، ولم يسع يوماً، أو يسعى اليوم اليها".
وشدد على" إن رؤية لبنان من اجل تحقيق الامن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان تقوم على التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة".
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