منخفض رابع نحو لبنان.. والحصة الأكبر من الثلوج لهذه المنطقة هذا ما كشفه الأب خنيصر

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ انه بعد منخفضين جويين ضربا لبنان منذ 23 كانون الثاني ولغاية 28 منه بدأ لبنان يتأثر بمنخفض ثالت سيكون الأبرد وسيستمر لغاية يوم الخميس المقبل.وأضاف خنيصر ان يوم الجمعة سنتأثر بمنخفض رابع وذلك ضمن سلسلة المنخفضات الجوية التي ستضرب لبنان.وأشار إلى ان الانهيارات والسيول وانجراف التربة ستستمر بسبب الأمطار الغزيرة التي سنشهدها خلال الأسبوع الحالي .أضاف: اعتبارا من مساء اليوم الإثنين يبدأ المنخفض الجوي بالاشتداد على لبنان وسيستمر ليوم الخميس مع أمطار غزيرة على الساحل مصحوبة بالبرد وبالصواعق والعواصف الرعدية والثلوج ستلامس الـ 1100 متر أي الجبال الغربية.تتعمق الكتل القطبية في المناطق البقاعية وتتجمع ما بين السلسلتين الغربية والشرقية خاصة بين يوم الثلاثاء بعد الظهر وبعد ظهر الخميس بسبب تدني درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة وعبور "الجيت ستريم" فوق لبنان وبالتالي سيكون للبقاع الحصة الأكبر من الثلوج وسيتدنى مستوى تساقط الثلوج لحدود 800- 900 متر.