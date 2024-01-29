أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية ضد تجمعٍ لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام.

وأشار الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة الـ10.00 صباحاً، وقد استخدم خلالها صاروخ "فلق".

ويوم الجمعة الماضي، أعلن "حزب الله" إستخدامه صاروخ "فلق 1" في هجماته ضدّ مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان.



ومنذ 8 تشرين الأول الماضي، تاريخ بدء المعارك بين الحزب وجيش العدو الإسرائيلي، لم يُعلن الحزب عن إدخال هذا الصاروخ إلى المعارك، في حين أنهُ كان يتحدث عن إستخدام صواريخ أخرى مثل "بركان".



مصادر "حزب الله" قالت لـ"لبنان24" إن هذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها ذكر اسم صاروخ "فلق 1" في البيانات الصادرة عن الحزب بشأن هجماته، مشيرة إلى أن الصاروخ المُشار إليه هو إيراني الصنع ومضاد للدروع والدبابات.



ماذا نعرف عن "فلق 1"؟



من خلال البحث عن خصائص هذا الصاروخ، يتبين التالي:



- المدى الأقصى للصاروخ: 10 كيلومترات



- الارتفاع الأقصى لتحليق الصاروخ: 3500 م



- وزن الصاروخ: 113 كيلوغراماً



- وزن الرأس الحربي: 50 كيلوغراماً



- طول الصاروخ: 1.32 متراً



- عيار الصاروخ: 240 ميلمتراً.



بحسب المعلومات المتوافرة بشأنه، فإنّ "فلق 1" هو نظامٌ صاروخي إيراني الصنع، وتم تطويره في التسعينيات من قبل مجموعة شهيد باقري الصناعية، وهي جزء من منظمة الصناعات الفضائية الجوية.



المعطيات أيضاً تلفت إلى أنّ الوقود المستخدم للصاروخ هو من النوع الصلب ذو القاعدة المزدوجة، ويتم تثبيته على مركبة جيب خفيفة 4 × 4 عابرة للضواحي بها 6 صواريخ عيار 240 مم في وضع جاهز للإطلاق في قاذفة من نوع الإطار في الخلف.



موقع "defense-arab" المختص بالشؤون العسكرية والدفاعية كشف أنّ صاروخ "فلق 1" يختلف عن القاذفة المعروفة باسم "فلق 2"، وأضاف: "الصاروخان فلق 1 و 2 ينطلقنا بسرعة تفوق سرعة الصوت، إلا أن سرعة فلق 2 تفوق سرعة فلق 1 بنسبة 85%، وذلك لامتلاكه محركاً أكبر وأقوى".