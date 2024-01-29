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لبنان

لمواجهة المرحلة الراهنة وتحدياتها... هبة قطرية للجيش

Lebanon 24
29-01-2024 | 04:24
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"تسلّم الجيش اللبناني الشحنة الخامسة من هبة الوقود القطرية. تهدف هذه الهبة التي قدمتها دولة قطر مشكورة إلى دعم الجيش وتمكينه من مواجهة المرحلة الراهنة وتحدياتها المتزايدة".
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قطرية

للجيش

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