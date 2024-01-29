Advertisement

لبنان

بو حبيب: سنطبق القرار 1701 عندما تلتزم إسرائيل به

Lebanon 24
29-01-2024 | 05:51
A-
A+
Doc-P-1158235-638421297167673986.jpg
Doc-P-1158235-638421297167673986.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد وزير الخارجية والمغتبربين عبد الله بوحبيب على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، بعد ترسيم الحدود بين البلدين"، لافتا إلى أن "وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي لتهدئة الوضع في لبنان".

وأوضح  في حديث الى "سكاي نيوز عربية"، أن "وقف القتال في جنوب لبنان صعب مع استمرار حرب غزة".
Advertisement

وقال: "نطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وترسيم الحدود مع إسرائيل. ونطالبها بالانسحاب من مزارع شبعا وكفر شوبا في جنوب لبنان".

واكد انه "إذا توقف إطلاق النار في غزة سيتوقف التصعيد في جنوب لبنان ووقف القتال جنوبي لبنان صعب بسبب التهديدات الإسرائيلية المستمرة".

واعتبر أنه "يمكن لإسرائيل بناء جدار على الحدود مع لبنان بعد ترسيم الحدود. يجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ثم البدء بترسيم الحدود".

واكد:"سنطبق القرار 1701 عندما تلتزم إسرائيل به. ونطالب بمفاوضات غير مباشرة لحل النقاط الخلافية".

وقال: "المبعوث الأميركي نقل إلينا بعض الأفكار لكنها غير مكتملة. والمجتمع الدولي يتمسك بحل الدولتين لكن هناك رفض إسرائيلي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:28 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:33 | 2024-01-29
07:30 | 2024-01-29
07:27 | 2024-01-29
06:52 | 2024-01-29
06:34 | 2024-01-29
06:24 | 2024-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24