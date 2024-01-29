السنيورة عرض للاوضاع مع السفير بخاري

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس السفير السعودي في لبنان وليد بخاري.

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وكان بحث في الاوضاع الراهنة من مختلف جوانبها اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.