Advertisement

لبنان

السنيورة عرض للاوضاع مع السفير بخاري

Lebanon 24
29-01-2024 | 05:57
A-
A+
Doc-P-1158242-638421303112546827.png
Doc-P-1158242-638421303112546827.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس السفير السعودي في لبنان وليد بخاري.
Advertisement
 
وكان بحث في الاوضاع الراهنة من مختلف جوانبها اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
مواضيع ذات صلة
النائب فؤاد مخزومي لـmtv: نحن في حالة حرب و"بدّنا نروح نشحد حتى نعطي الجيش؟" وطلبتُ الكلام خلال جلسة مناقشة الموازنة والتعديلات التي طرحناها في لجنة المال لا توضع حرفياً
lebanon 24
29/01/2024 14:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة فنان لبناني شهير.. والسنيورة ينعيه
lebanon 24
29/01/2024 14:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة عرض للاوضاع مع سفير قطر
lebanon 24
29/01/2024 14:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إستشهاد الصحفي فؤاد أبو خماش في قصف إسرائيلي على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
29/01/2024 14:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

فؤاد

السنيورة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:28 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2024-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:33 | 2024-01-29
07:30 | 2024-01-29
07:27 | 2024-01-29
06:52 | 2024-01-29
06:34 | 2024-01-29
06:24 | 2024-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24